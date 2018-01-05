تركيا توقع عقداً مع شركة فرنسية-إيطالية لإنتاج منظومة دفاع جوي وصاروخي

وقعت وكالة الصناعات الدفاعية التركية وشركة يوروسام الفرنسية - الإيطالية لإنتاج منظومة دفاع جوي وصاروخي

وجرى هذا التوقيع بحضور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون عقب لقاء جمع الزعيمين بالعاصمة الفرنسية باريس، مساء اليوم الجمعة.

وقال أردوغان: "وقعنا اتفاق مهم مع شركة يوروسام الفرنسية الإيطالية (لصناعة منظومات الدفاع الجوي والصاروخي) وفي المرحلة القادمة سنبدأ بمرحلة الإنتاج.

يشار إلى أن وزارات دفاع تركيا وفرنسا وإيطاليا وقعت، في 8 يناير/كانون الثاني الجاري، اتفاق "إعلان نوايا" حول تعزيز التعاون في مجال تصنيع أنظمة صواريخ دفاعية بين البلدان الثلاثة.

وبموجب الاتفاق، ستبدأ "يوروسام" والشركات التركية المختصة بأعمال البحث عن منظمة تستند إلى نظام الدفاع الجوي الأوروبي ((SAMP-Tلتحديد الاحتياجات المشتركة بين الدول الثلاث.

ويهدف الاتفاق أيضًا للتعاون في مجال الأنظمة الإلكترونية العسكرية، والبرمجيات ومعدات الاتصالات، وتعزيز التعاون في مجال أنظمة الدفاع الجوي والصاروخي والتكنولوجي.