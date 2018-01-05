تركية 76 عاماً تحتفل بعيد ميلادها لأول مرة لسبب غريب

احتفلت سيدة تركية تبلغ من العمر 76 عاماً بعيد ميلادها، الجمعة، وذلك لأول مرة في حياتها.

ولم تكن "رحمينه إرتونغو" التي ولدت عام 1942 التاريخ المحدد لميلادها لا من حيث ولا الشهر، وجرى تسجيل تاريخ ميلادها في الهوية الوطنية (00.00.1942) وهو ما كن بمثابة سبباً كافياً لمنعها من معرفة تاريخ ميلادها والاحتفال به.

وبعد سنوات طويلة جداً من هذا الحال لجأ أبناء "رحمينه" التي تعيش في ولاية "كارابوك" التركية إلى تغيير هويتها وتغيير تاريخ ميلادها ليصبح في الرابع من يناير 1942.

وعقب ذلك احتفلت "رحمينه" الأم لثلاثة أطفال بأول عيد ميلاد لها وأطفئت الشموع وقسمت الكيك وسط أجواء من الفرح.

وقالت: "في كل عام كان الأقارب يسألون عن عيد ميلاد زوجي ويحتفلون به وأنا لا يحتفل بعيد ميلادي أحد، أمام الآن أصبح لي تاريخ محدد سأحتفل به وسأعاتب من ينساه"، تقول مازحةً.