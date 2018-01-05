ماكرون: لدينا تعاون مثالي مع تركيا في مكافحة الإرهاب ومجالات أخرى

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن بلاده تقيم تعاون "مثالي" مع تركيا في مجال مكافحة الإرهاب، معبراً عن أمله في يكون مستقبل تركيا وشعبها في أوروبا، على حد تعبيره.

وقال ماكرون في مؤتمر صحافي مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان في باريس:" لدينا تعاون (مع تركيا) يشكل نموذجا في مكافحة الإرهاب"، مضيفاً: "ناقشنا التعاون في مكافحة الإرهاب حيث التعاون مع تركيا في هذا الشأن مثالي جداً".

وأكد ماكرون على أن فرنسا "تتطلع لأن يكون مستقبل تركيا وشعبها في أوروبا"، وتابع: "يجب الخروج من حالة الإزدواجية في علاقات تركيا مع الاتحاد الأوروبي"، مشدداً على أهمية الحوار بين تركيا والاتحاد الأوروبي.

وحول الأوضاع في سوريا، قال ماكرون: "نريد التوصل إلى سلام واستقرار في سوريا بعد انتهاء الحرب على داعش وذلك بالتعاون مع تركيا".