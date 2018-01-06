ترامب: أنا ذكي للغاية وصاحب عبقرية مستقرة

يرغب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أن يعرف الناس أنه "ذكي للغاية" وأنه "صاحب عبقرية مستقرة".

كتب ترامب ذلك في تغريدة على تويتر دفاعا عن لياقته الذهنية متفاخرا بذكائه.

وتعد تلك أحدث محاولة منه للتصدي لكتاب يصوره باعتباره قائدا لا يفهم مدى ثقل ووزن الرئاسة.

وفي الكتاب يشكك مساعده السابق ستيف بانون في قدراته وكفاءته. إلا أن ترامب يرفض كل ذلك، ويقول إن منتقديه "يستخدمون كل ما قيل عن (الرئيس) رونالد ريغان ويصرخون (مشككين في) ذكائه واستقراره الذهني".

ويضيف "أكبر أصولي هي الاستقرار الذهني وكوني، ذكيا للغاية".

كما يذكر أن تحوله من رجل أعمال ناجح إلى نجم تلفزيون الواقع ثم إلى رئيس "يؤهله لا ليكون ذكيا (فقط) بل عبقريا.. وصاحب عبقرية مستقرة أيضا!"