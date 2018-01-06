تركيا ترسل الشهر المقبل بعثة علمية ثانية إلى القطب الجنوبي

قال وزير العلوم والصناعة والتكنولوجيا التركي، فاروق أوزلو، إن بلاده سترسل، الشهر المقبل، بعثة علمية ثانية إلى القارة القطبية الجنوبية (أنتاركتيكا)؛ لغرض إجراء أبحاث علمية.

وأوضح أوزلو، السبت، أن تركيا تهدف إلى "إنهاء دراسات مشروع تأسيس محطة الأبحاث العلمية (في القارة القطبية الجنوبية)، وإجراء دراسات علمية".

وأشار الوزير إلى أن تركيا "تواصل أبحاثها العلمية في مختلف المجالات بالقطب الجنوبي، وعلى رأسها تغيّر المناخ".

ولفت إلى أن "العلماء يجرون أبحاثا علمية في القارة منذ 1967، بينهم علماء أتراك".

وأوضح أن بلاده أرسلت أول بعثة علمية إلى القارة، بطاقم علماء يتكون من 9 أشخاص، وأجروا دراسات علمية خلال الفترة بين 26 فبراير/ شباط 2017 و4 أبريل/ نيسان من نفس السنة.

وأضاف أن المدة التي ستقضيها البعثة الثانية في القطب الجنوبي ستكون بين 19 فبراير/شباط و6 أبريل/ نيسان من العام الجاري.

وبيّن أوزلو، أن "قرابة 29 عالما تركيا سيجرون أبحاثهم في القارة ضمن هذه البعثة".

وترسل تركيا إلى القارة القطبية الجنوبية، بشكل دوري، علماء لإجراء أبحاث حول الموارد الطبيعية والتغيرات المناخية، إضافة إلى العمل على بناء قاعدة علمية هناك.

وعام 2015، أسست جامعة إسطنبول التقنية (حكومية)، مركز الأبحاث القطبية، الذي يعتبر الأول من نوعه في تركيا.

ومطلع مارس/آذار 2017، أعلن الوزير أوزلو، أن بلاده تنوي إنشاء محطة للأبحاث العلمية في القطب الجنوبي، والتي تسهل على العلماء الأتراك إجراء أبحاث متواصلة في تلك المنطقة من العالم.