أيتام سوريون بتركيا يتعرفون لأول مرة على الفن السابع

عاش أيتام سوريون يسكنون مركز إيواء جنوبي تركيا أمس السبت فرحة اللقاء الأول في حياتهم مع الفن السابع في صالة سينما بولاية هطاي الحدودية مع سوريا.

وجاءت المبادرة من بولنت أويغو قائمقام قضاء "ألتن أوزو" أثناء زيارته مركز بوينو يوغون لإيواء اللاجئين في المنطقة، وذلك بعدما علم أويغو أن الأطفال لم يذهبوا قط إلى السينما في حياتهم.

وشملت المبادرة مئة طفل سوري يتيم ذهبوا إلى صالة للسينما في مركز تجاري بمدينة أنطاكيا مركز ولاية هطاي.

وقالت المواطنة السورية المسؤولة عن الأطفال في مركز الإيواء، إن الأطفال الأيتام قضوا يوما مختلفا. وأعربت عن شكرها لتركيا وشعبها ورئيسها رجب طيب أردوغان لفتحهم حدود البلاد أمامهم.

وعقب مشاهدة الأطفال السوريين فيلما كرتونيا في السينما، تناولوا الطعام في المركز التجاري الذي ذهبوا إليه، وقضوا وقتا في مدينة الملاهي هناك.

يشار إلى أن تركيا تستضيف أكثر من ثلاثة ملايين لاجئ منذ بداية الأزمة السورية عام 2011.