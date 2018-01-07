تضامنا مع القدس.. تركي يصل ولاية قونيا سيراً على الأقدام قادما من إسطنبول

وصل المواطن التركي، نور الدين قوج (35 عامًا) إلى قضاء "كولو" في ولاية "قونية" وسط البلاد، ضمن مسيرته من إسطنبول (شمال غرب) إلى مدينة القدس الفلسطينية المحتلة، التي بدأها في ديسمبر/ كانون أول الماضي.

هذه المبادرة أطلقها "قوج" تنديدا بإعلان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في 6 ديسمبر/ كانون أول الماضي، اعتراف بلاده رسميًا بالقدس (بشطريها الشرقي والغربي) عاصمة مزعومة لإسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، ما فجر إدانات دولية واسعة.

وبحفاوة بالغة استقبل عدد من المواطنين "قوج" إثر وصوله إلى قضاء "كولو"، مساء أمس السبت، في اليوم الثاني والعشرين من مسيرته، حاملًا بيده العلم الفلسطيني، تأكيدا على فلسطينية القدس الشرقية المحتلة.

وقال المواطن التركي، إنه يواصل مسيرته دون الحصول على مساعدات من جمعيات أو أشخاص، وإن بعض المواطنين يستقبلونه في عدد من الأماكن، بعد ظهوره في الإعلام.

وأوضح "قوج" أنه سيواصل مسيرته نحو ولاية "هطاي" التركية الحدودية مع سوريا.

وقال قوج قبل ايام عند وصوله أنقرة إحدى محطات رحلته الى القدس: "سوف أسير حتى الحدود التركية مع سوريا في ولاية هطاي (جنوب)، في مسيرة رمزية للتعبير عن الوقوف إلى جانب القدس. آمل أن تستقر الأوضاع في سوريا لأكمل مسيرتي إلى فلسطين".

وكان "قوج" غادر إسطنبول سيرًا على الأقدام، في 17 ديسمبر/ كانون أول الماضي، متجهًا إلى القدس.

ويتمسك الفلسطينيون بالقدس الشرقية عاصمة لدولتهم المأمولة، استنادا إلى قرارات المجتمع الدولي، الذي لا يعترف باحتلال إسرائيل للمدينة، عام 1967، ولا ضمها، عام 1980، إلى القدس الغربية، وإعلانها "عاصمة موحدة وأبدية" لها.