جاويش أوغلو يبحث مع نظيرته البلغارية علاقات البلدين وقضايا إقليمية

بحث وزير الخارجية التركي مولود جاويش أغلو، الأحد، مع نائبة رئيس الوزراء وزيرة الخارجية البلغارية، إيكاتيرينا زاخارييفا، علاقات البلدين، وقضايا إقليمية ذات اهتمام مشترك.

جاء ذلك في تغريدة نشرها جاويش أوغلو، عبر حسابه على "تويتر"، وأرفقها بصورة له مع الوزيرة البلغارية.

وكتب جاويش أوغلو، في التغريدة: "بحثنا مع زاخارييفا قضايا إقليمية ذات اهتمام مشترك، علاوة عن آخر المستجدات في العلاقات التركية البغارية".

ويأتي لقاء الجانبين بمناسبة افتتاح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ورئيس الوزراء البلغاري بويكو بوريسوف، في وقت سابق اليوم، كنيسة بلغارية تاريخية، بمدينة إسطنبول، بعد انتهاء أعمال ترميمها.