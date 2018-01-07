سلاح الجو التركي يحيّد 6 إرهابيين من تنظيم "بي كا كا" الإرهابي شمال العراق

تمكن سلاح الجو التركي من تحييد 6 إرهابيين، اليوم الأحد، خلال غارات جوية على مواقع منظمة "بي كا كا"، شمالي العراق.

وقالت رئاسة الأركان التركية، في بيان، إن مقاتلاتها نفّذت غارات على مواقع "بي كا كا" بمنطقة "كاني راش" شمالي العراق.

وأوضح البيان أن الغارات الجوية جاءت بعد رصد استعداد عدد من الإرهابيين لاستهداف قواعد ومخافر عسكرية قرب الحدود.

وأشار البيان إلى أن الغارات الجوية أسفرت عن تحييد 6 إرهابيين ينتمون لمنظمة "بي كا كا" الإنفصالية.

ودأبت قوات الأمن والجيش التركي على استهداف مواقع المنظمة الإرهابية، وملاحقة عناصرها جنوبي وجنوب شرقي البلاد وشمالي العراق.

يأتي ذلك ردًا على هجمات إرهابية تنفّذها عناصر المنظمة الانفصالية داخل البلاد بين الحين والآخر، ضد مدنيين وعناصر الأمن التركي.