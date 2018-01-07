قفزة كبيرة في عدد سكان تركيا عام 2017

ارتفع عدد سكان تركيا إلى أكثر من 82.8 مليون نسمة عام 2017، وفقاً لمعهد الإحصاء التركي (تركستات)، أي بمقدار 3 ملايين نسمة عما كان عليه العام السابق 2016.

وتعد الزيادة السكانية في عام 2017 قفزة كبيرة بالنسبة إلى الفترة القصيرة التي سبقتها، حيث لم يتجاوز مقدار الزيادة في عدد سكّان تركيا المليون نسمة ما بين عامي 2015 – 2016، ويعزو خبراء تلك القفزة إلى الحوافز الحكومية المشجعة على الإنجاب.

وكانت الحكومة التركية قد أطلقت سلسلة من الحوافز للتشجيع على الإنجاب، كدعم الرعاية النهارية للأمهات اللواتي لديهن أطفال تراوح أعمارهم ما بين 2 – 5 سنوات، إضافة إلى الحوافز المادية.

وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قد شدد مراراً على ضرورة أن تنجب الأسر التركية ما لا يقل عن ثلاثة أطفال.

وتُظهر الإحصاءات ولادة نحو 1.3 مليون طفل جديد عام 2017، بينما شهد العام نفسه وفاة نحو 447 ألف و342 شخصاً، في حين تزوّج أكثر من 603 آلاف شخص، مُقابل 136 ألف حالة طلاق.

وبالمقارنة مع الأرقام الصادرة عام 2016، فإن مُعدّل الزواج شهد ارتفاعاً ملحوظاً، إذ كان هناك 594 ألفا و493 حالة زواج عام 2016 فقط.

وتسعى الحكومة التركية لمعالجة مشكلة الشيخوخة السكّانية في البلاد، فبحسب معهد الإحصاء التركي سيرتفع عدد المسنين في البلاد إلى 10.2 في المئة بحلول عام 2023، في حين من المتوقع أن يرتفع إلى أكثر من ذلك في العقد التالي.