وزير الداخلية التركي يتفقد الجدار الأمني على الحدود مع إيران

تفقد وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، الأحد، الجدار الأمني الذي تواصل بلاده بناءه على حدودها مع إيران، بهدف منع العبور غير الشرعي عبر الحدود بين البلدين.

ورافق صويلو في زيارته التفقدية إلى ولاية إغدير، شرقي البلاد، القائد العام لقوات الدرك التركية، عارف تشيتين.

وعقب تفقده الجدار الأمني، قال صويلو إنه بلاده "ستكون (بهذه الخطوة) قد أتمت قسما كبيرا من التدابير الأمنية حيال مكافحة الهجرة غير الشرعية، وتسلل الإرهابيين من الحدود الإيرانية، وعمليات التهريب".

وأشاد صويلو بالتعاون الإيراني مع بلاده حيال بناء تركيا الجدار الأمني.

وأكد أنه من المتوقع انتهاء أعمال بناء الجدار الأمني في أغسطس/آب المقبل.

وفي الشهر ذاته من العام الماضي، بدأت تركيا في بناء الجدار، الذي سيبلغ طوله 144 كم.