يلدريم يقيم مأدبة غداء على شرف نظيره البلغاري

أقام رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، الأحد، مأدبة غداء على شرف نظيره البلغاري بويكو بوريسوف.

جاء ذلك عقب لقاء جمعهما لمدة ساعة في مكتب رئاسة الوزراء في قصر دولمابهشة بمدينة إسطنبول.

وانعقد اللقاء بعيداً عن عدسات الصحفيين.

وفي وقت سابق، شارك يلدريم وبوريسوف في حفل افتتاح الكنيسة الحديدية البلغارية التاريخية (كنيسة ستيفي ستيفان) إثر الانتهاء من أعمال ترميمها,

يشار إلى أنّ الكنيسة الحديدية أنشئت بالكامل من الحديد على ساحل "بالاط" في إسطنبول، عام 1898، وتتمتع بأهمية تاريخية كبيرة لدى المسيحيين الأرثوذكس البلغار، واستمرت أعمال الترميم فيها حوالي 7 أعوام.

ويتزامن افتتاح الكنيسة مع احتفالات المسيحيين الذي يسيرون وفق التقويم الشرقي بعيد الميلاد.