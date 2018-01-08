تركي يصنع أطول فطيرة "لحم بعجين" في العالم ويهدف لدخول "غينيس"

قام صاحب مطعم تركي في ولاية ألازيغ بصناعة أطول فطيرة "لحم بعجين" في العالم وذلك في خطوة يهدف من خلالها لدخول موسوعة غينيس للأرقام العالمية.

وبلغ طول الفطيرة التي شارك في إعدادها 22 طباخاً تركيا 34 متراً لتكون بذلك أطول فطيرة في العالم من هذا النوع.

وكان الطباخ التركي نفسه بادر عام 2016 بإعداد فطيرة "لحم بعجين" بطول 23 متراً، وأعاد المحاولة مجدداً لتسجيل رقم جديد.

ولم يكفي المطعم لتغطية طول الفطيرة الجديدة، فاضطر العاملون مد الفطيرة إلى مسافة طويلة في الشارع الذي يقع فيه المطعم.

وعبر الطباخ التركي عن أمله في أن يجد ممولا لفكرته بصناعة فطيرة "لحم بعجين" بطول 2023 متراً وذلك قبيل الذكرى المأوية لتأسيس الجمهورية التركية عام 2023، لافتاً إلى أنه يرغب بتعريف العالم بشكل أكبر بلذة فطيرة "اللحم بعجين" على غرار البيتزا الإيطالية التي لا تتمتع بنفس لذة "اللحم بعجين" على حد وصفه.