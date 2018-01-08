محكمة الاستئناف الإدارية اليونانية تعلّق قبول لجوء انقلابي تركي

علّقت محكمة الاستئناف الإدارية في العاصمة اليونانية أثنيا، اليوم الاثنين، قبول لجنة اللجوء المستقلة في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، طلب لجوء لانقلابي عسكري تركي فرّ مع 7 آخرين إلى اليونان عقب محاولة انقلاب شهدتها تركيا منتصف يوليو/ تموز 2016.

وجاء قرار تعليق قبول لجوء الانقلابي "سليمان أزقينقجي"، إثر طعن الحكومة اليونانية على قرار قبول الجنة لطلب الانقلابي المذكور، لدى محكمة الاستئناف الإدارية.

ومن المنتظر أن يتم توقيف "أوزقينقجي" مرة أخرى على خلفية قرار محكمة الاستئناف، بعد أن أطلقت السلطات اليونانية سراحه في 30 ديسمبر الماضي، عقب قبول طلب لجوئه.

وتتيح القوانين اليونانية، للانقلابي "أوزقينقجي" الطعن في قرار محكمة الاستئناف الإدارية.

جدير بالذكر أن الحكومة اليونانية، طعنت في قرار لجنة اللجوء المستقلة، في ذات اليوم، الذي قبلت فيه اللجنة طلب لجوء "أوزقينقجي"، تفاديا لاحتمال تدهور العلاقات مع تركيا، وحرصا على المصلحة العامة.

وشهدت تركيا، في 15 يوليو/تموز 2016، محاولة انقلاب فاشلة نفذتها عناصر محدودة من الجيش تتبع منظمة "غولن" الإرهابية، حاولت خلالها السيطرة على مفاصل الدولة ومؤسساتها الأمنية والإعلامية.

وفرّ 8 عسكريين إلى اليونان بعيد المحاولة الانقلابية على متن مروحية عسكرية، وتقدموا بطلب لجوء هناك.

كما أنه سبق للسلطات اليونانية أن رفضت تسليم تركيا الانقلابيين الفارين إليها.