أردوغان: الدور الآن على توسيع درع الفرات ونسف الممر الإرهابي بسوريا

شدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على أن بلاده تجاوزت تحديات كبرى خلال السنوات الماضية، مهدداً بأن الدور الآن وصل إلى العمل على نسف الممر الإرهابي في سوريا.

وقال أردوغان في كلمة أمام الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، الثلاثاء: "الدور الآن جاء لأجل العمل على نسف الممر الإرهابي القائم في شمالي سوريا"، في إشارة إلى مناطق سيطرة تنظيم ب ي د الإرهابي الامتداد السوري لتنظيم بي كا كا الإرهابي في تركيا.

وأضاف: "سنفرض الأمن ونزيل الإرهاب من طول الحدود السورية مع تركيا، سوف نُكمل هذه المهمة"، وتابع: "عملية درع الفرات التي أطلقناها في شمالي سوريا سوف تتوسع وتتواصل في عفرين ومنبج حتى فرض الأمن على طول الحدود".