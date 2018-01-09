أردوغان: المحاكمة الجارية في أمريكا محاولة انقلاب ضد تركيا بمضمون سياسي

اعتبر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن المحاكمة ضد أتراك في الولايات المتحدة بمثابة محاولة انقلاب ضد تركيا بمضمون سياسي.

وقال أردوغان في كلمة أمام الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، الثلاثاء: "من فشل في تنفيذ محاولة الانقلاب في بلادنا، يبحث عن طريقة أخرى للانقلاب. والدعوى القضائية في أمريكا (بحق مدير بنك تركي) عنوان لمحاولة انقلاب بمضمون سياسي".

وأضاف أردوغان: "هي محاولة من FBI و CIA بالتعاون مع منظمة غولن الإرهابية للتضييق على تركيا، لكنها لن تنجح وستبوء بالفشل".

وحول استمرار الولايات المتحدة بتقديم الأسلحة لتنظيم ب ي د الإرهابي، قال أردوغان: "إن كان ثمة أصدقاء وشركاء إستراتيجيون (لنا) يدعمون تنظيمات إرهابية بمختلف أنواع السلاح، فما الذي تبقى لنبحثه (معهم)".