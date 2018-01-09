بهتشيلي مخاطباً بن زايد: إن كان ثمة لصوص فهم بقايا الصليبية الذين يسيؤون للعثمانيين

شن دولت بهتشيلي زعيم حزب الحركة القومية التركي المعارض هجوماً على وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد على خلفية الإهانات التي وجهها الأخير للقائد العثماني فخر الدين باشا.

وقال بهتشيلي في كلمة له، الثلاثاء: "إن كان هناك سارق، إذا كنت تبحث عن خائن، فلن يكون هناك غير حفنة من بقايا الصليبيين الذين يهاجمون الدولة العثمانية".

واعتبر بهتشيلي أن وزير خارجية الإمارات وجه إهانات لقائد عثماني تفتخر به تركيا "دون خجل أو ملل يبدي العداء بكل وقاحة ضد تركيا"، مضيفاً: "أطلق اتهامات مقززة وتبلى على القائد فخر الدين باشا بالسرقة"، واصفاً ذلك بـ"إطالة اللسان وقلة الأدب".

ومؤخرا، أعاد وزير خارجية الإمارات عبد الله بن زايد، نشر تغريدة ادّعى كاتبها ارتكاب فخر الدين باشا والي مكة المكرمة جرائم ضدّ السكان المحليين.

وأثارت التغريدة موجة غضب كبيرة في تركيا، ودفعت بالرئيس رجب طيب أردوغان إلى مخاطبة ناشر التغريدة بالقول "حين كان جدنا فخر الدين باشا يدافع عن المدينة المنورة، أين كان جدك أنت أيها البائس الذي يقذفنا بالبهتان؟".

يشار أن "فخر الدين باشا" الذي لقبه الإنجليز بـ"نمر الصحراء التركي"، اشتُهِر بدفاعه عن المدينة المنورة جنبًا إلى جنب مع سكانها المحليين، طوال سنتين و7 أشهر (ما بين 1916- 1919) رغم إمكانياته المحدودة في مواجهة البريطانيين إبان الحرب العالمية الأولى.