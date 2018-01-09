عنوان سفارة الإمارات الجديد بأنقرة: جادة المدافع عن المدينة شارع فخر الدين باشا

اعتمدت بلدية العاصمة التركية أنقرة رسمياً توصية سابقة بتغيير اسم الشارع الذي تقع فيه السفارة الإماراتية، وتسميته "شارع فخر الدين باشا"، تيمناً بالقائد العثماني الذي دافع عن المدينة المنورة بوجه القوات البريطانية إبان الحرب العالمية الأولى.

وقال رئيس بلدية أنقرة مصطفى تونا في تغريدة كتبها في ختام اول اجتماع للمجلس البلدي للعاصمة هذا العام "إن الشارع رقم 613 بات يحمل اسم شارع فخر الدين باشا".

وأضاف رئيس بلدية أنقرة ان "الجادة التي تحمل الرقم 609" المجاورة لمقر سفارة دولة الإمارات قد تغير اسمها أيضا الاثنين وبات "جادة المدافع عن المدينة" في إشارة أيضا الى القائد العثماني نفسه.

وختم رئيس بلدية أنقرة تغريدته انه "ابتداء من اليوم بات العنوان البريدي لسفارة الإمارات +جادة المدافع عن المدينة، شارع فخر الدين باشا+ (...) تهانينا".

ومؤخرا، أعاد وزير خارجية الإمارات عبد الله بن زايد، نشر تغريدة ادّعى كاتبها خلالها ارتكاب فخر الدين باشا جرائم ضدّ السكان المحليين.

وأثارت التغريدة موجة غضب كبيرة في تركيا، ودفعت بالرئيس رجب طيب أردوغان إلى مخاطبة ناشر التغريدة بالقول "حين كان جدنا فخر الدين باشا يدافع عن المدينة المنورة، أين كان جدك أنت أيها البائس الذي يقذفنا بالبهتان؟".

يشار أن "فخر الدين باشا" الذي لقبه الإنجليز بـ"نمر الصحراء التركي"، اشتُهِر بدفاعه عن المدينة المنورة جنبًا إلى جنب مع سكانها المحليين طوال سنتين و7 أشهر (ما بين 1916- 1919) رغم إمكانياته المحدودة في مواجهة البريطانيين إبان الحرب العالمية الأولى.

ورغم الأوامر من إسطنبول والضغط من الإنجليز حول مغادرة المدينة المنورة، رفض فخر الدين باشا ترك مدينة الرسول محمد (ص) واستمر في المقاومة، حتى اعتُقِل أسير حرب وأُرسِل إلى مالطة لمدة ثلاث سنوات.

وبفضل جهود حكومة أنقرة جرى إطلاق سراحه عام 1921، ثم تعيينه لاحقًا سفيرًا لتركيا لدى أفغانستان.