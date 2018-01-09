لقاء بين أردوغان وزعيم الحركة القومية غداً لبحث التحالف بالانتخابات المقبلة

أكدت مصادر تركية أن لقاءاً سيعقد غداً الأربعاء بين الرئيس رجب طيب أردوغان وزعيم الحركة القومية دولت بهتشيلي في القصر الرئاسي بالعاصمة أنقرة، وذلك من أجل التباحث حول الأوضاع السياسية في البلاد والخطوات المتوقع اتخاذها تحضيراً للانتخابات المقبلة.

وفي وقت سابق اليوم، وجه أردوغان دعوة إلى دولت بهتشيلي لعقد لقاء بالقصر الرئاسي وذلك من أجل التباحث حول الأوضاع السياسية في البلاد.

ونقلت وسائل إعلام تركية عن أردوغان قوله: "وجهت دعوة لبهتشيلي، وننتظر رده عليها"، وذلك بعد يوم واحد من إعلان بهتشيلي عدم تقديم مرشح للانتخابات الرئاسية المقبلة ودعم الرئيس أردوغان في الانتخابات المقرر عقدها عام 2019.

وقبل ذلك بوقت قصير قال أردوغان في كلمته أمام الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية الحاكم: "أشكر بهتشيلي على التصريحات التي أطلقها بالأمس، وأرى أنها مهمة جداً، أشكر بهتشيلي باسمي وبإسم حزبي والأمة على قرار الدعم الذي اتخذه بالأمس"، واصفاً موقف بهتشيلي بـ"الوطني والقومي".

وشدد بهتشيلي الثلاثاء على أنه لن تكون هناك أي عودة أو تراجع عن تطبيق النظام الرئاسي في البلاد، واعداً بتقديم كل الدعم اللازم من أجل تثبيت النظام الرئاسي الجديد.

وقال بهتشيلي في خطاب أمام الكتلة البرلمانية لحزبه في أنقرة، اليوم: "دعمنا لن يكون محدوداً ومحصوراً بالانتخابات عام 2019، سندعم لخمس سنوات مقبلة تثبيت النظام الجديد، لا عودة عن النظام الرئاسي الجديد".