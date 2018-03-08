الجيش التركي: حيدنا 3055 إرهابياً حتى الآن منذ انطلاق غصن الزيتون

أعلن الجيش التركي، اليوم الخميس، أن عدد الإرهابيين الذين حيدهم حتى الآن منذ انطلاق عملية "غصن الزيتون" بمنطقة "عفرين" شمالي سوريا ارتفع إلى 3055.

وأوضحت رئاسة أركان الجيش، في بيان اليوم الخميس، أن قوات غصن الزيتون تواصل عملياتها البرية والجوية ضد تنظيمي "ب ي د- ي ب ك/ بي كا كا" و"داعش" الإرهابيين في عفرين.

وأشارت إلى أن عدد الإرهابيين الذين تم تحييدهم منذ انطلاق العملية وصل 3055.

ومنذ 20 يناير/ كانون الثاني الماضي، يستهدف الجيش التركي و"السوري الحر"، في إطار "غصن الزيتون"، المواقع العسكرية لتنظيمي "ب ي د/ بي كا كا" و"داعش" الإرهابيين في عفرين، مع اتخاذ التدابير اللازمة لتجنيب المدنيين أية أضرار.