تركيا تكشف النقاب عن قذيفة صاروخية محلية تعتزم استخدامها في "غصن الزيتون"

أعلن وزير الدفاع التركي نور الدين جانيكلي، أن قوات بلاده تستعد خلال الشهر الجاري لاستخدام قذيفة راجمة صواريخ جديدة مطورة بقدرات محلية خالصة، ضد أهداف تنظيمي "ب ي د/ بي كا كا" و"داعش" الإرهابيين، في إطار عملية "غصن الزيتون" في عفرين السورية.

وفي تغريدة له على حسابه في موقع "تويتر"، اليوم الخميس، أوضح جانيكلي أن القذيفة الجديدة ، ذات عيار 122 ملم، جرى تطويرها من قبل مؤسسة الصناعات الميكانيكية التركية.

وعن ميزات القذيفة، أشار الوزير التركي إلى أنها قصيرة المدى، و لها قدرة تدميرية تفوق مثيلاتها بأربعة أضعاف.

وأوضح أن القذيفة الجديدة اختُبرت بنجاح في 2 مارس/ آذار الجاري.

ومنذ 20 يناير/ كانون الثاني الماضي، يستهدف الجيشان التركي و"السوري الحر"، ضمن عملية "غصن الزيتون"، المواقع العسكرية لتنظيمي "ب ي د/بي كا كا" و"داعش"، في "عفرين" شمالي سوريا، مع اتخاذ التدابير اللازمة لتجنيب المدنيين أية أضرار.