عقيلة الرئيس التركي تهنئ نساء العالم باليوم العالمي للمرأة

هنأت أمينة أردوغان، عقيلة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، نساء العالم بيومهن العالمي، في أول منشور لها عبر موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام".

ونشرت أمينة أردوغان 4 صور لها برفقة نساء، التقطت في مناسبات متفرقة، وأرفقتها بعبارة "كنا دائما مع نسائنا من كافة أنحاء العالم ومن جميع أطياف المجتمع".

وأضافت: "أهنئ كافة النساء بيوم المرأة العالمي".

وتجاوز عدد المعجبين بالمنشور 9 آلاف معجب، منذ نشره على الموقع مساء اليوم.

كما نشرت السيدة الأولى التركية رسالتها عبر حسابها على موقع "تويتر".

ومنذ 1945، يحتفل العالم في 8 مارس/ آذار من كل عام، بيوم المرأة، احتفاء بمكاسبها وإنجازاتها.