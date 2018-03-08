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عقيلة الرئيس التركي تهنئ نساء العالم باليوم العالمي للمرأة

وكالة الأناضول للأنباء
أنقرة
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هنأت أمينة أردوغان، عقيلة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، نساء العالم بيومهن العالمي، في أول منشور لها عبر موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام".

ونشرت أمينة أردوغان 4 صور لها برفقة نساء، التقطت في مناسبات متفرقة، وأرفقتها بعبارة "كنا دائما مع نسائنا من كافة أنحاء العالم ومن جميع أطياف المجتمع".

وأضافت: "أهنئ كافة النساء بيوم المرأة العالمي".

وتجاوز عدد المعجبين بالمنشور 9 آلاف معجب، منذ نشره على الموقع مساء اليوم.

كما نشرت السيدة الأولى التركية رسالتها عبر حسابها على موقع "تويتر".

ومنذ 1945، يحتفل العالم في 8 مارس/ آذار من كل عام، بيوم المرأة، احتفاء بمكاسبها وإنجازاتها.

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