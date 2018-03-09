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الأركان التركية تعلن تحييد 3149 إرهابيا منذ انطلاق "غصن الزيتون"

ديلي صباح ووكالات
اسطنبول
قوات الجيش التركي والجيش السوري الحر على بعد 7 كيلومتر من مركز مدينة عفرين - الأناضول قوات الجيش التركي والجيش السوري الحر على بعد 7 كيلومتر من مركز مدينة عفرين - الأناضول

أعلن الجيش التركي، اليوم الجمعة، تحييد 3149 إرهابيا منذ انطلاق عملية "غصن الزيتون" ضد التنظيمات الإرهابية بمنطقة عفرين شمالي سوريا.

وأوضحت رئاسة أركان الجيش، في بيان، أن قوات غصن الزيتون تواصل عملياتها البرية والجوية ضد تنظيمي "ب ي د- ي ب ك/ بي كا كا" و"داعش" الإرهابيين في عفرين.

وأشارت إلى أن عدد الإرهابيين الذين تم تحييدهم منذ انطلاق العملية وصل 3149.

ومنذ 20 يناير/ كانون الثاني الماضي، يستهدف الجيش التركي و"السوري الحر"، في إطار "غصن الزيتون"، المواقع العسكرية لتنظيمي "ب ي د/ بي كا كا" و"داعش" الإرهابيين في عفرين، مع اتخاذ التدابير اللازمة لتجنيب المدنيين أية أضرار.

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