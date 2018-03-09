قوات "غصن الزيتون" تسيطر على سد 17 نيسان

حرر الجيشان التركي و"السوري الحر" قرية حلوبي كبير من الإرهابيين، وسيطرا على سد 17 نيسان الذي يزود عفرين بالماء.

وبحسب بيانات رسمية منفصلة لقوات غصن الزيتون، فإن قوات هذه القوات سيطرت على القرية التابعة لبلدة شران، شمال شرقي عفرين، وموقع السد.

ولاتزال الأجزاء الغربية للبحيرة التي يطل عليها السد، تحت احتلال الإرهابيين.

ويقع سد 17 نيسان شمالي عفرين، في بلدة شران، ويعد المصدر الوحيد الذي يوفر الكهرباء والمياه النظيفة في عموم منطقة عفرين.

ويلبي السد الذي بني عام 1977، نحو ثلثي حاجة شران ومدينة عفرين من الكهرباء.

وعندما احتل إرهابيو "ي ب ك/ بي كا كا" منطقة عفرين، قبل 6 أعوام، قطعوا المياه عن مدينة اعزاز، التي تسيطر عليها المعارضة السورية بريف حلب.

ومنذ انطلاق عملية غصن الزيتون، تم تحرير 161 نقطة موزعة على 5 بلدات، و 125 قرية و31 نقطة حساسة.

ومنذ 20 يناير/ كانون الثاني الماضي، يستهدف الجيشان التركي و"السوري الحر"، ضمن عملية "غصن الزيتون"، المواقع العسكرية لتنظيمي "ب ي د/ بي كا كا" و"داعش" الإرهابيين، مع اتخاذ التدابير اللازمة لتجنيب المدنيين أية أضرار.