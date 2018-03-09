قوات "غصن الزيتون" تطرق أبواب عفرين بعد تطهير قريتين جديدتين

وصل الجيشان التركي والسوري الحر إلى حدود مدينة عفرين، بعد تحرير قريتي مالكية وشوارغة الجوز من الإرهابيين.

وتعد القريتان الواقعتان شمال شرق مدينة عفرين، أولى القرى المحررة القريبة من مدينة عفرين، ضمن عملية غصن الزيتون، ضد إرهابيي "ب ي د/ بي كا كا" و"داعش".

ووصل عدد النقاط التي تم تحريرها من الإرهابيين في عفرين إلى 159 نقطة موزعة على 5 بلدات، و 124 قرية و30 نقطة حساسة.

ومنذ 20 يناير/ كانون الثاني الماضي، يستهدف الجيشان التركي و"السوري الحر"، ضمن عملية "غصن الزيتون"، المواقع العسكرية لتنظيمي "ب ي د/ بي كا كا" و"داعش" الإرهابيين، مع اتخاذ التدابير اللازمة لتجنيب المدنيين أية أضرار.