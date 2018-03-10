أردوغان: تم إحكام السيطرة على مساحة 850 كيلومترا مربعا في عفرين

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن الجيشين التركي والسوري الحر بسطا سيطرتهما على مساحة 850 كيلومترا مربعا في مدينة عفرين السورية، في إطار عملية "غصن الزيتون" المتواصلة ضد التنظيمات الإرهابية في المدينة.

وقال أردوغان في خطاب له أمام أنصار حزب العدالة والتنمية في محافظة مرسين: "قوات غصن الزيتون تتقدم بقوة في عفرين وتم إحكام السيطرة على مساحة 850 كيلومترا مربعا وهدفنا بسط السيطرة على مساحة ألفي كيلومتر مربع"، مشيراً إلى أن عدد الإرهابيين الذين تم تحييدهم منذ انطلاق العملية وحتى صباح اليوم وصل إلى 3195.

يتبع..