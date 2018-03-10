الأركان التركية تعلن ارتفاع عدد الإرهابيين المحيدين إلى 3195 منذ إنطلاق غصن الزيتون

أعلن الجيش التركي، اليوم السبت، تحييد 3195 إرهابياً منذ انطلاق عملية "غصن الزيتون" ضد التنظيمات الإرهابية بمنطقة "عفرين" شمالي سوريا.

وأوضحت رئاسة أركان الجيش، في بيان اليوم، أن قوات "غصن الزيتون" تواصل عملياتها البرية والجوية ضد تنظيمي "ب ي د- ي ب ك/ بي كا كا" و"داعش" الإرهابيين في عفرين.

وأشارت أن عدد الإرهابيين الذين تم تحييدهم منذ انطلاق العملية بلغ 3195.

ومنذ 20 يناير/ كانون الثاني الماضي، يستهدف الجيش التركي و"السوري الحر"، في إطار "غصن الزيتون"، المواقع العسكرية لتنظيمي "ب ي د/ بي كا كا" و"داعش" الإرهابيين في عفرين، مع اتخاذ التدابير اللازمة لتجنيب المدنيين أية أضرار.