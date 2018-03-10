تشاوش أوغلو: اتفقنا مع واشنطن على تحقيق الاستقرار في منبج وشرق "الفرات" بسوريا

أعلن وزير الخارجية التركي، مولود تشاوش أوغلو، اتفاق بلاده مع الولايات المتحدة، على تحقيق الاستقرار في مدينة منبج، ومدن شرق نهر "الفرات"، في سوريا.

وقال تشاوش أوغلو، في حديث لصحيفة "دي تسايت" الألمانية: "اتفقنا مع الأمريكيين على تحقيق الاستقرار في منبج (الريف الشمالي لمحافظة حلب/ شمال)، والمدن الواقعة شرق الفرات".

وتابع "أسسنا مجموعة عمل من أجل هذا الأمر، وفي 19 مارس/ آذار (الحالي) سألتقي وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون".

وأضاف: "نأمل أن تتوقف الولايات المتحدة عن تقديم الدعم للمنظمات الإرهابية".

وأشار إلى أن تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي، يسيطر على 35% من الأراضي السورية.

وذكر أن غالبية السكان في المدن الخاضعة لسيطرة الإرهابيين في سوريا، من العرب.

وأوضح الوزير التركي، أن تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" هجّر 350 ألف كردي سوري إلى تركيا.

وعن عملية "غصن الزيتون" العسكرية التي ينفذها الجيشان التركي و"السوري الحر" في منطقة عفرين شمالي سوريا، أوضح تشاوش أوغلو، أن هدفها القضاء على التهديدات الموجّهة ضد بلاده.

وأشار إلى إطلاق حوالي 700 صاروخ من عفرين باتجاه الأراضي التركية، راح ضحيتها عدد كبير من المدنيين الأتراك، بينهم سوريون يقطنون في تركيا.

وحول مناقشة أعضاء مجلس الشيوخ في الكونغرس الأمريكي، تنفيذ عقوبات محتملة ضد تركيا، قال تشاوش أوغلو، إن بلاده تفضّل عدم إقدامهم على ذلك.

ولفت إلى أنه في حال أرادت الولايات المتحدة معاقبة أنقرة بفرض عقوبات ضدها، فإن تركيا ودول أخرى مثل روسيا سترد على هذا الإجراء.

وشدد تشاوش أوغلو، على ضرورة عدم تهديد واشنطن لتركيا، قائلا: "على الولايات المتحدة ألا تهددنا، فنحن حليفان في الناتو".

وأشار إلى أن "الولايات المتحدة، تهدد العديد من الدول لعدم شرائها الغاز الطبيعي من دولة معينة".

وأكد وزير الخارجية التركي رفضه لهذا الأسلوب.

وقال: "أن تكون قويا لا يعني بالضرورة أنك على حق دائما".

ويسعى الجانبان التركي والأمريكي لتقريب وجهات النظر بشأن عدد من القضايا الخلافية، خصوصًا بشأن سوريا والعراق ومكافحة مجموعات إرهابية، وخاصة تنظيم "فتح الله غولن" الإرهابي.