غصن الزيتون.. ارتفاع عدد القرى المحررة منذ الصباح إلى 7

طهرت القوات المسلحة التركية والجيش السوري الحر، اليوم السبت، 7 قرى جديدة في مدينة عفرين السورية في إطار عملية "غصن الزيتون"، وباتت على بعد مسافة قريبة من وسط مدينة عفرين.

وتمكن الجيشان التركي والسوري الحر من تطهير قرى "كفر روم" و "قورت قولاق" ببلدة "شران"، و"زلاقة" ببلدة جنديرس جنوب غربي عفرين، و "كفرزيتا" التابعة لمركز المدينة.

وسبق ذلك تحرير قرى "قورتا" و"قاشا" و"بابك أوشاغي" وتتبع لناحية بلبل شمال غربي منطقة عفرين.

وبهذا، يصل عدد النقاط التي تم تحريرها في عفرين إلى 171؛ بينها خمس نواحٍ و135 قرية، و31 موقعا إستراتيجيا.

ومع اقتراب القوات التركية والسوري الحر، من مشارف مدينة عفرين، يحرص إرهابيو "ب ي د/ بي كا كا" على استخدام المدنيين دروعا بشرية، ويمنعونهم من مغادرة المدينة إلى مناطق سيطرة النظام السوري والمعارضة، فيما تندد الأمم المتحدة باحتجاز المدنيين وعدم السماح لهم بمغادرة المدينة.

ومنذ 20 يناير/كانون الثاني الماضي، يستهدف الجيشان التركي و"السوري الحر"، مواقع تنظيمي "ب ي د/ ي ب ك/ بي كا كا" و"داعش" الإرهابيين، في المنطقة، مع اتخاذ التدابير اللازمة لتجنيب المدنيين أية أضرار.