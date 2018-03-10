غصن الزيتون.. تحرير 5 قرى جديدة والاقتراب أكثر من مركز عفرين

تمكنت القوات المسلحة التركية والجيش السوري الحر، صباح السبت، من تطهير 5 قرى جديدة بمنطقة عفرين السورية، من إرهابيي "ي ب ك/بي كا كا" و"داعش"، في إطار عملية "غصن الزيتون".

وبحسب مصادر في الجيش السوري الحر تم تحرير قريتي "قورت قولاق صغيرة" و"كفر رم" على محور شران، وهو المحور الذي بات يطل على أعتاب مركز مدينة عفرين.

كما سيطر الجيشان التركي والسوري الحر على قريتي "هوران" و"الطفلة" على محور بلبل، إضافة إلى قرية "زلاقة" على ناحية جنديرس.

وأمس حرر قوات غصن الزيتون قريتي "أناب" و"مريمين" التابعتين لمركز مدينة عفرين من الإرهابيين، وذلك بعد ساعات من تحرير قرى "كفر مز"، و"مالكية" و"شوارغة الجوز"، و"حلوبي كبير" وسد "17 نيسان" في منطقة عفرين.

ومع تحرير القرى السابقة، وصل عدد النقاط التي تم تحريرها من الإرهابيين في عفرين إلى 169 نقطة موزعة على 5 بلدات، و133 قرية و31 نقطة حساسة.

ومنذ 20 يناير/ كانون الثاني الماضي، يستهدف الجيشان التركي و"السوري الحر"، ضمن عملية "غصن الزيتون"، المواقع العسكرية لتنظيمي "ب ي د/ بي كا كا" و"داعش" الإرهابيين، مع اتخاذ التدابير اللازمة لحماية المدنيين