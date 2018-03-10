مؤسسة البريد التركية تقدم خدماتها للسوريين في مناطق "درع الفرات"

تقدم مؤسسة البريد والبرق التركية (PTT) في مناطق "درع الفرات" بمدينة جرابلس التابعة لمحافظة حلب، والتي تم تطهيرها من التنظيمات الإرهابية، خدماتها للموظفين الأتراك والمواطنين السوريين معًا في المنطقة.

وتلبي المؤسسة التي افتتحت أول فروعها بجرابلس في نوفمبر/ تشرين الثاني 2017، جميع احتياجات السوريين في مجال الصيرفة والخدمات اللوجستية والشحن.

ويقدم فرع المؤسسة في جرابلس، رواتب المدرسين والموظفين العاملين في وقف "المعارف" التركي بالمنطقة، والجنود الأتراك، فضلا عن رواتب الشرطة المحلية.

ويستخدم سكان المنطقة واللاجئون السوريون في تركيا، مؤسسة البريد الحكومية التركية، في تلبية احتياجاتهم من تحويل الأموال والشحن.

يذكر أن مؤسسة البريد بدأت أنشطتها فعليا مع إرسال رئيس الوزراء التركي، بن علي يلدريم، في يناير/ كانون الثاني الماضي، أول شحنة عبرها إلى المنطقة والتي احتوت على علب هدايا بغية توزيعها على اليتامى.

وفي عملية "درع الفرات"، تمكّنت تركيا والمعارضة السورية من تطهير مناطق واسعة من ريف محافظة حلب الشمالي، شمالي سوريا، من "داعش" الإرهابي، في الفترة بين أغسطس/ آب 2016 ومارس/ آذار 2017، ما أتاح لآلاف السوريين العودة إلى ديارهم.