مايكروسوفت تعتزم نشر "الحوسبة السحابية" في تركيا

تعتزم شركة "مايكروسوفت" التكنولوجية العملاقة نشر تقنية "الحوسبة السحابية" في أنحاء تركيا، وذلك في إطار المساعي للاستفادة من هذه التقنية الرقمية والبرمجيات في قطاعات الدولة العامة والخاصة على حد سواء.

وقال مراد كانسو مدير عام الشركة في تركيا إننا "نعطي الأولوية القصوى للحوسبة السحابية المتقدمة، لأننا نعتقد أن تلك التقنية هي تكنولوجيا المستقبل".

وذكر كانسو إنه منذ 25 عامًا، تحاول الشركة رفع مستوى الوعي بين المؤسسات التركية العامة والخاصة حول فوائد التقنية الرقمية والبرمجيات.

ولفت أن الحوسبة السحابية، التي يعتمد فيها المستخدمون على الموارد البعيدة والمشتركة بدلاً من الخوادم أو الأجهزة المحلية، "مفيدة جدا"، كونها تُمكّن الشركات في أي مكان، بما فيها التركية، من استخدام نفس التقنيات كما هو الحال في البلدان الأكثر تقدمًا.

وفيما يتعلق بالأمن السيبراني عبر شبكات الإنترنت، قال كانسو إن "تطوير الحوسبة السحابية سيعزز أيضاً من أهمية الأمن السيبراني".

وأضاف: "مع تطور الحوسبة السحابية، سيصبح الأمن السيبراني أكثر أهمية لأن بيانات عملائنا ستصبح تحت حمايتنا".

وأشار إلى أن مايكروسوفت خصصت أكثر من مليار دولار لأبحاث وتطوير الأمن السيبراني.

وأردف "تنظر مايكروسوفت إلى الأمن كأولوية أولى، وكل شيء آخر يندرج تحت هذا المبدأ الرئيسي، علماً أن قراصنة الإنترنت يحلمون باختراق مايكروسوفت".

وتابع قائلاً "لدينا إدارات مختصة تضع تدابير لمواجهة الاختراقات الالكترونية، ومن أحد أهم ميزات الحوسبة السحابية هو جعل عملائنا يشعرون بالأمان".

وأكد أنه "مايكروسوفت واحدة من الشركات القليلة في العالم التي توفر بيئة جديرة بالثقة لحفظ البيانات".

كما ذكر كانسو أن "التحول الرقمي بدأ بالفعل في العديد من القطاعات في تركيا مثل وسائل الإعلام والموسيقى والسفر".

وأضاف أن "تركيا تسير في الاتجاه الصحيح بما يخص إستراتيجية التحول الرقمي، إلا أن هناك حاجة لبذل المزيد من الجهود في هذا المجال".

ومن المهم عدم القلق من التكنولوجيا الجديدة، بحسب المصدر نفسه.

وقال إنه بدلا من استخدام التقنيات التقليدية دائما، يجب أن تكون تركيا "مبتكرة" وتدعم تطوير تقنيات جديدة.

وأوضح كانسو أيضا إن مايكروسوفت هي شركة رائدة في مجال الذكاء الصناعي، وتقوم باستثمار ضخم في هذا المجال، كونه يقدم خدمات كبيرة للعالم بأسره.

ورغم أن العديد من الأشخاص حذروا من مخاطر الذكاء الصناعي، بما في ذلك رئيس شركة "تسلا" للسيارات الكهربائية، إيلون موسك، قال كانسو: "لست متشائما، أعتقد أنه سيكون مفيدًا للبشرية".