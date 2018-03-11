قوات غصن الزيتون باتت على بعد أقل من كيلومتر واحد من مدخل عفرين

أكدت مصادر تركية أن الجيشان التركي والسوري الحر سيطرا، الأحد، على 5 قرى جديدة في عفرين لتصبح على بعد أقل من كيلومتر واحد فقط من مدخل مدينة عفرين.

والأحد، طهرت القوات المسلحة التركية والجيش السوري الحر، 5 قرى جديدة في مدينة عفرين السورية في إطار عملية "غصن الزيتون".

وأمس، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن "جنودنا يتقدمون الآن باتجاه مدينة عفرين وشارفوا على دخولها".

وبهذا، يصل عدد النقاط التي تم تحريرها في عفرين إلى 176؛ بينها خمس نواحٍ و140 قرية، و31 موقعا استراتيجيا.

ومع اقتراب القوات التركية والسوري الحر، من مشارف مدينة عفرين، يحرص إرهابيو "ب ي د/ بي كا كا" على استخدام المدنيين كدروع بشرية، ويمنعوهم من مغادرة المدينة إلى مناطق سيطرة النظام السوري والمعارضة، فيما تندد الأمم المتحدة باحتجاز المدنيين وعدم السماح لهم بمغادرة المدينة.

ومنذ 20 يناير/كانون الثاني الماضي، يستهدف الجيشان التركي و"السوري الحر"، مواقع تنظيمي "ب ي د/ ي ب ك/ بي كا كا" و"داعش" الإرهابيين، في المنطقة، مع اتخاذ التدابير اللازمة لتجنيب المدنيين أية أضرار.