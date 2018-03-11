مصرع 11 شخصاً في تحطم طائرة تركية خاصة متجهة من الإمارات إلى إسطنبول

لقي 11 شخصاً مصرعهم إثر تحطم طائرة تركية خاصة متجهة من الإمارات إلى إسطنبول.

ونقل التلفزيون الإيراني أن الطائرة كانت متجهة من إمارة الشارقة بالإمارات العربية المتحدة إلى إسطنبول، وسقطت الطائرة فوق منطقة جبلية بمدينة شهر كورد على بعد 370 كم جنوب العاصمة الإيرانية طهران.

وقال السفير التركي بطهران هاكان تكين إن 11 شخصاً ثلاثة منهم من طاقم الطائرة فقدوا حياتهم في الحادث، وإن فرق الإنقاذ وسيارات الإسعاف هرعت إلى مكان سقوط الطائرة.

وأضاف تكين أن الطائرة تابعة لمجموعة بشاران هولدينج التركية.

ولم تصدر تفاصيل عن أسباب سقوط الطائرة حتى الآن

يتبع///