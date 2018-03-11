يلدريم: قدمنا 14.5 مليار دولار مساعدات في العامين الماضيين

قال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، إن بلاده قدمت للبلدان النامية 14.5 مليار دولار كمساعدات إنمائية خلال عامي 2016 و2017.

جاء ذلك، في بيان للمكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء التركية، حول المساعدات التنموية التركية للدول المحتاجة.

وأشار يلدريم إلى أنّ تركيا قدمت بين عامي 2011 و2017، للدول الأقل نموا، مليار و800 ألف دولار.

وقال: "بوجود ملايين البشر يبحثون عن لقمة العيش، ليس بوسعنا التهرب من المهمة التي ورثناها من حضارتنا، أمام هذه المشاهد المؤلمة".

وأكد رئيس الوزراء التركي، على مواصلتهم تقديم المساعدات الإنسانية، ومد يد العون لكل المظلومين.

ولفت في البيان، إلى أنّ بلاده وبحسب أرقام الأمم المتحدة، استقبلت على أراضيها أكثر من 3.5 ملايين لاجئ.

وأشار إلى المساعدات التنموية التركية المقدمة عام 2015، بلغت 3.9 مليارات دولار.

أما في 2016 فبلغت 6.5 مليارات دولار، لتصبح الدولة المانحة الأكثر سخاء في العالم.

وبين أن الدول الأعضاء في لجنة المساعدات التنموية، تعهدت عام 2016 بتقديم مساعدات تنموية بقيمة 142 مليار و619 مليون دولار، جاءت تركيا في المرتبة السادسة بينها.

وفي 2017 أعرب يلدريم أنهم ينتظرون الحصول على مركز متقدم في هذا التصنيف.

وتركز القسم الأكبر من المساعدات التركية بحسب يلدريم، على مناطق الشرق الأوسط وإفريقيا ودول البلقان، أما على صعيد الدول، فكانت المساعدات المقدمة للسوريين هي الأكبر.

وبين أنّ وكالة التعاون والتنسيق التركية (تيكا) نفذت بين 2003 و2017 أكثر من 20 ألف مشروع تنموي حول العالم.

وفي ختام البيان قال يلدريم: "على الرغم من أنّ تركيا تحتل المرتبة 18 بين أقوى اقتصادات العالم، إلا أنها سبقت الكثير من دول العالم المتطورة، وأظهرت بشكل واضح موقفها من الأزمات الإنسانية ومسؤوليتها لتحقيق التنمية المستدامة"

وأضاف: "تركيا تعهدت في مؤتمر الدول الأقل نموا الذي عقد في إسطنبول، عام 2011، بتقديم 200 مليون دولار لكل دولة على مدار عشرة أعوام".