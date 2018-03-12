أكار: أهالي عفرين يهربون من بي كا كا نحو مناطق درع الفرات

أكد رئيس أركان الجيش التركي خلوصي أكار أن أهالي عفرين يهربون من إرهاب تنظيم بي كا كا/ب ي د نحو مناطق درع الفرات شمالي سوريا.

وشدد أكار في تصريحات صحافية على هامش زيارته للدوحة ومشاركته في مؤتمر الدوحة الدولي للدفاع البحري على أن الجيشين التركي والسوري الحر لا يحاربان تنظيمي بي كا كا وب ي د الإرهابيين فقط في عفرين وإنما يحاربان تنظيم داعش هناك أيضاً.

وقال أركار: "عملية غصن الزيتون تهدف إلى تطهير عفرين من عناصر داعش أيضاً، عناصر داعش يبدلون ملابسهم ويندمجون مع عناصر بي كا كا في عفرين".

وكشف أكار عن أنه جرى اعتقال قرابة 60 من الإرهابيين في عفرين عقب تسليم أنفسهم وأنه يجري علاج بعضهم.