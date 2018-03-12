البنتاغون ينفي وقف أنشطته العسكرية في قاعدة إنجيرليك التركية

ردا على شائعات إعلامية حول وقف الولايات المتحدة أنشطتها في قاعدة إنجيرليك التركية، قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، إنّ هذه الشائعات عارية عن الصحة، وإنها مجرد تأملات.

وأوضح المتحدث باسم قيادة القوات الأوروبية جوني مايكل لمراسل الأناضول، أنّ البنتاغون لم يوقف عملياته القتالية من قاعدة إنجيرليك التركية.

وأشارت مصادر دبلوماسية تركية إلى عدم صحة الأنباء التي تناقلتها صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية في هذا الخصوص.

وكانت وول ستريت جورنال كتبت أمس أنّ وزارة الدفاع الأمريكية أوقفت أنشطتها العسكرية في القاعدة التركية بشكل مفاجئ وإلى أجل غير مسمى.

وأضافت الصحيفة استنادا إلى مسؤولين أمريكيين لم تكشف عن أسمائهم، أنّ سبب وقف الأنشطة هو التوتر المتصاعد في العلاقات بين واشنطن وأنقرة.

وزادت الصحيفة في خبرها أيضاً أنّ البنتاغون قرر تقليص عدد جنوده وقواته العاملة في إنجيرليك.