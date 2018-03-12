الخطوط الجوية التركية توقع مسودة شراء 50 طائرة نقل ركاب عملاقة جديدة

وقعت الخطوط الجوية التركية مسودة اتفاق لشراء 50 طائرة على الأقل من الصانع الأوروبي إيرباص والأمريكي بوينغ، في إطار توسيع مشاريعها قبل الانتقال إلى المطار الجديد في مدينة إسطنبول.

وأوضحت الشركة في بيان في ساعة متأخرة من يوم الجمعة إنها وافقت على شراء 25 طائرة بوينغ من طراز بي787-9 دريملاينر، إضافة إلى 25 طائرة إيرباص طراز إيه 350-900.

ولدى الخطوط التركية أيضا خيار شراء خمس طائرات إضافية من الشركتين، اي أن العدد النهائي للمشتريات يمكن أن يصل إلى 60 طائرة.

وقالت إن 6 من الطائرات سيتم تسلميها في 2019 و14 طائرة عام 2020 و10 طائرات عام 2021 و12 طائرة عام 2022 و11 طائرة عام 2023 و7 طائرات عام 2024.

وأشار بيان للعملاق الأوروبي إيرباص أن سعر 25 طائرة إيه 350-900 بحسب دليل الأسعار سيبلغ 9,5 مليار دولار. وجاء في البيان أن إيرباص فخورة جداً بوجود الخطوط الجوية التركية ضمن زبائنها الجدد لهذا الطراز المتقدم من الطائرات.

وقال المدير التنفيذي للخطوط التركية ايلكر آيجي إن الإعلان يأتي بعد توقيع اتفاقيات خلال زيارة الرئيس رجب طيب اردوغان مؤخرا إلى فرنسا والولايات المتحدة.

وأشاد بالاتفاقات بوصفها "مبادرة مهمة جدا لتلبية الحاجة إلى طائرات من الجسم الواسع في المطار الجديد" وتعزيز أسطول الخطوط قبيل إحياء الذكرى المئوية لتأسيس تركيا العام 2023.

ونقلت وكالة الأناضول للأنباء عن آيجي قوله "نعتقد إن هذا لن يسرع فقط النمو المستمر الخطوط الجوية التركية، بل سيسهم أيضا في الطيران المدني التركي ككل".

وتعتزم الحكومة افتتاح المطار الجديد المطل على البحر الأسود في 29 تشرين الاول/اكتوبر على أمل أن يصبح مركز دوليا منافساً.

وقد حققت الخطوط التركية، التي تملك الحكومة 49 بالمئة من أسهمها من خلال صندوق سيادي، نموا كبيرا في السنوات القليلة الماضية حيث ارتفع عدد الركاب من 14 مليونا عام 2005 إلى 69 مليونا في 2017.

وتسعى الخطوط لنقل 74 مليون راكب في 2018 وزيادة عدد طائرات أسطولها من 329 إلى 424 طائرة بحلول 2023؛ علماً أنها تشغل حالياً 167 طائرة إيرباص.