تركيا ترسل فريقاً إلى إيران للتحقيق في أسباب سقوط الطائرة الخاصة

أعلنت وزارة المواصلات والاتصالات والملاحة البحرية التركية، الأحد، أنها سترسل فريقاً لإجراء تحريّات حول سقوط طائرة تركية خاصة في إيران.

وأوضح بيان صادر عن الوزارة أن فريقا مكوناً من هيئة التحقيق والتحقيق في الحوادث (تابعة للوزارة) وإدارة الكوارث والطوارئ (آفاد) التابعة لرئاسة الوزراء التركية، سينتقل إلى موقع سقوط الطائرة للوقوف على أسباب سقوطها، دون أن يحدد موعداً لإرسال الفريق.

وأكد البيان أن وزارة المواصلات والاتصالات والملاحة البحرية التركية، على تواصل مع المديرية العامة للطيران المدني الإيرانية، وتتابع المستجدات عن قرب.

ولقي 11 شخصاً مصرعهم جراء سقوط الطائرة المذكورة، وهي من طراز "بومباردييه تشالنجر 600"، في محافظة "جهار محال وبختياري"، أثناء عبورها الأجواء الإيرانية بعد أن أقلعت من مطار الشارقة في الإمارات متجهة إلى مطار إسطنبول الدولي في تركيا.

وفي وقت سابق من يوم الأحد، قالت مصادر في وزارة المواصلات والاتصالات والملاحة البحرية التركية، إن الطائرة اختفت عن شاشات الرادار في تمام الساعة 14.40 بتوقيت تركيا (11:40 ت.غ)، قبل أن يعلن عن سقوطها في إيران.

وذكرت المصادر أن الحادث أسفر عن مصرع 11 شخصاً كانوا على متن الطائرة التي تمتلكها مجموعة "باشاران" التركية الخاصة؛ وهم 8 ركّاب وقائدا الطائرة ومضيفة.