شهيد من القوات المسلحة التركية في اشتباكات مع إرهابيين شرقي البلاد

استشهد عسكري تركي، جراء اشتباكات وقعت مع مسلحي منظمة "بي كا كا" الإرهابية بولاية "آغري" شرقي البلاد.

وبحسب مصادر عسكرية، فإن اشتباكات وقعت بين قوات الأمن والإرهابيين في محيط قرية "غونغوران" الواقعة على سفوح جبال "آغري" في الولاية.

وأشارت إلى استشهاد عسكري برتبة رقيب، متأثرا بجراح أصيب به خلال الاشتباكات، عقب نقله إلى أحد المستشفيات.

وأوضحت أن الاشتباكات أسفرت عن تحييد 3 إرهابيين أيضا من المنظمة.

وفي سياق متصل، أعلنت سلطات الولاية، في بيان، إصابة طفلين كانا على متن حافلة صغيرة، إثر انفجار لغم زرعه الإرهابيون على أحد الطرق لمنع وصول التعزيزات العسكرية إلى المنطقة.