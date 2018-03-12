شهيد وجريح من القوات المسلحة التركية جراء انفجار قنبلة بعفرين

استشهد جنديٌ تركي وجرح آخر، اليوم الاثنين، جراء انفجار قنبلة يدوية الصنع خلال أنشطة تمشيط كان يجريها الجيش التركي في ناحية جنديريس بمنطقة عفرين، في إطار عملية غصن الزيتون.

وذكر بيان صادر عن رئاسة أركان الجيش التركي، أن جنديًا استشهد جراء انفجار قنبلة يدوية الصنع خلال تمشيط ناحية جنديريس في عفرين.

وأضاف البيان أن انفجار القنبلة أدى إلى إصابة جندي آخر بجروح نقل إلى أحد المستشفيات التركية لتلقي العلاج.

ومنذ 20 يناير/ كانون الثاني الماضي، يستهدف الجيشان التركي و"السوري الحر"، مواقع تنظيمي "ب ي د/ ي ب ك/ بي كا كا" و"داعش" الإرهابيين، في المنطقة، مع اتخاذ التدابير اللازمة لتجنيب المدنيين أية أضرار.