"غصن الزيتون".. تطهير 4 قرى جديدة في منطقة عفرين والخناق يضيق على الإرهابيين

طهرت القوات المسلحة التركية والجيش السوري الحر 4 قرى في منطقة عفرين من الإرهابيين، في إطار عملية غصن الزيتون.

وذكرت مصادر في المنطقة أن القوات التركية والجيش السوري الحر طهَّرا قرى "قزلباش" و"إسكان" و"بصلحايا" و"قوطانلي" في منطقة عفرين من مسلحي تنظيمي "ب ي د/ بي كا كا" و"داعش" الإرهابيين.

وأعلن الجيش التركي في وقت سابق اليوم تحرير قرى "عرشقيبار" و"زنديقان" و"كيله" و"كمش برج" و"جلمه" و"هابول" و"كوجك قارقين" من مسلحي تنظيمي "ب ي د/ بي كا كا" و"داعش" الإرهابيين.

وهكذا بلغ عدد القرى التي تم تطهيرها اليوم 12 قرية.

وبهذا، يصل عدد النقاط التي تم تحريرها في عفرين إلى 201 نقطة؛ بينها خمس نواح و163 قرية، و33 موقعًا إستراتيجيًا.

ومع اقتراب القوات التركية والسوري الحر، من مشارف مدينة عفرين، يحرص إرهابيو "ب ي د/بي كا كا" على استخدام المدنيين دروعا بشرية، وإبقائهم داخل المدينة، حيث يمنع الإرهابيون المدنيين من مغادرة المدينة إلى مناطق سيطرة النظام السوري.

ومنذ 20 يناير/ كانون الثاني الماضي، يستهدف الجيشان التركي و"السوري الحر"، مواقع تنظيمي "ب ي د/ ي ب ك/ بي كا كا" و"داعش" الإرهابيين، في المنطقة، مع اتخاذ التدابير اللازمة لتجنيب المدنيين أية أضرار.