قوات غصن الزيتون تواصل الزحف على عدة محاور وتسيطر على 8 قرى جديدة

تمكنت قوات الجيش التركي والجيش السوري الحر من تحرير 8 قرى جديدة، اليوم الاثنين، على عدة محاور في منطقة عفرين، بالتزامن مع تضييق الخناق على التنظيمات الإرهابية.

وبحسب المعلومات الواردة من المنطقة، فقد سيطرت قوات غصن الزيتون على قرى بيلان والرنس الأحمر وتلالها وحبول أوشاغي وقوطانلي وأبيلا على محور بلبل شمال عفرين.

كما سيطرت القوات التركية والسوري الحر على كل من قرية كوبلا وبرج المراقبة التابع لها على محور مركز عفرين، وأيضاً قرية جلمة على محور جنديرس جنوباً.

وبلغ عدد النقاط المحررة 197 نقطة بينها 5 بلدات كبرى، وأكثر من 155 قرية، وعشرات النقاط الإستراتيجية، منذ انطلاق عملية عفرين.

ومنذ 20 يناير/ كانون الثاني الماضي، يستهدف الجيشان التركي و"السوري الحر"، مواقع تنظيمي "ب ي د/ ي ب ك/ بي كا كا" و"داعش" الإرهابيين في عفرين مع اتخاذ التدابير اللازمة لتجنيب المدنيين أية أضرار.