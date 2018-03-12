وزير الدفاع التركي يلتقي نظيره القطري في الدوحة

التقى وزير الدفاع التركي نور الدين جانكلي، اليوم الاثنين، مع نظيره القطري خالد بن محمد العطية، في العاصمة القطرية الدوحة.

وجرى لقاء الوزيرين في مركز قطر الوطني للمؤتمرات الذي يحتضن معرض الدوحة الدولي للدفاع البحري (DIMDEX 2018).

ولدى وصول جانكلي إلى مقر المعرض للمشاركة في حفل الافتتاح، كان في استقباله عددا من المسؤولين القطريين.

وقالت مصادر تركية إن الوزيرين تناولا في لقائهما المغلق العلاقات الثنائية والتعاون العسكري القائم بين الجانبين.

وأمس، أجرى رئيس الأركان التركي الفريق أول خلوصي أقار لقاءات رسمية مع المسؤولين القطريين في الدوحة.

وقال بيان أصدرته رئاسة الأركان التركية، إن أقار يجري زيارة لقطر يعقد خلالها لقاءات مع المسؤولين هناك.

وأضاف البيان أن قائد القوات البحرية التركية عدنان أوزبال يرافق أقار في زيارته.