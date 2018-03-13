البرلمان التركي يوافق على مقترح "تحالف الأحزاب"

وافق البرلمان التركي، اليوم الثلاثاء، على مقترح تعديلات قانونية يتيح التحالف الانتخابي بين الأحزاب السياسية.

وتم تمرير المقترح بتصويت الأغلبية التي يتمتع بها حزبي العدالة والتنمية الحاكم وحزب الحركة القومية المعارض.

وتتضمن حزمة المقترحات التي تقدم بها حزبا "العدالة والتنمية" (الحاكم) و"الحركة القومية" 26 مادة.

وتنص التعديلات المقترحة، على إزالة القانون الذي يحظر اتخاذ الأحزاب قرارا بدعم حزب آخر في الانتخابات.

وسيكون بوسع الأحزاب، بعد إقرار التعديلات من قبل الجمعية العامة للبرلمان ومصادقة رئيس الجمهورية، المشاركة في الانتخابات العامة عبر تحالفات انتخابية.

وفي حال تجاوزت نسبة أصوات التحالف 10 بالمائة (العتبة الانتخابية) ستعتبر كافة الأحزاب المشاركة فيه، على أنها تجاوزت العتبة المؤهلة للدخول إلى البرلمان.

وتنظم التعديلات المقترحة كيفية احتساب أصوات التحالف والأحزاب، وتوزيع المقاعد البرلمانية.

كما سيتم خفض سن الترشح إلى الانتخابات المحلية، من 25 عاما إلى 18 عاما، استنادا إلى التعديل الدستوري الذي خفض سن الترشح للانتخابات البرلمانية إلى 18 عاما.

جدير بالذكر، أن زعيم حزب الحركة القومية التركي المعارض، دولت بهجة لي، قال إنهم اتخذوا قرارا بدعم الرئيس رجب طيب أردوغان في الانتخابات الرئاسية عام 2019.

تجدر الإشارة أنّ انتخابات 2019، سيصوت خلالها المواطنون الأتراك لانتخاب رئيسٍ للبلاد، ونواب البرلمان، بالإضافة إلى الانتخابات المحلية.