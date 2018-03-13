الجيش التركي: تحييد 3393 إرهابياً منذ انطلاق "غصن الزيتون" في عفرين

أعلنت رئاسة الأركان التركية اليوم الاثنين، تحييد 3393 إرهابيًّا منذ انطلاق عملية "غصن الزيتون" في عفرين السورية.

وأوضحت رئاسة الأركان العامة، في بيان، أنّ عملية غصن الزيتون مستمرة لضمان الأمن والاستقرار في الحدود والمنطقة.

وأشارت إلى أن العملية ترمي لتخليص أهالي عفرين الصديقة والشقيقة من اضطهاد وإرهاب تنظيمي "ب ي د/ بي كا كا" و"داعش" الإرهابيين.

ومنذ 20 يناير/كانون الثاني الماضي، يستهدف الجيش التركي و"السوري الحر"، في إطار "غصن الزيتون"، مواقع المسلحين في "ب ي د/ بي كا كا" و"داعش" في عفرين، مع اتخاذ التدابير اللازمة لتجنيب المدنيين أية أضرار.