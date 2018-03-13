تركيا.. تعيين سيدة في منصب نائب رئيس الشؤون الدينية للمرة الأولى في البلاد

نشرت الصحيفة الرسمية اليوم الثلاثاء، قرار تعيين الأستاذة "حورية مارطي" في منصب نائب رئيس الشؤون الدينية في الجمهورية التركية، في إجراء هو الأول من نوعه في تاريخ البلاد.

وصدق الرئيس أردوغان على قرار تعيين "مارطي" عقب استشارات جرت بينه وبين رئيس الوزراء بن علي يلدريم، ورئيس هيئة الشؤون الدينية علي أرباش.

وولدت "مارطي" عام 1974 في العاصمة أنقرة، وهي متزوجة وأم لـ 3 أولاد، وتعمل أستاذة في قسم العلوم الإسلامية الأساسية، بكلية "أحمد كلش أوغلو للعلوم الشرعية"، التابعة لجامعة نجم الدين أربكان.

وحصلت حورية مارطي على الثانوية العامة من كلية الأئمة والخطباء في ولاية قونيا وسط البلاد، ودرست بكلية الشريعة بجامعة سلجوق بالولاية نفسها، فيما حصلت على درجة الماجستير منها عام 1998.

وأكملت مارطي مرحلة الدكتوراه عام 2005، وتلقت دروسا في مركز شعيب الأرناؤوط للتحقيق والتخريج، في العاصمة الأردنية عمان خلال الفترة من 1999 - 2000.

وفي 2011 حصلت مارطي على درجة "أستاذ مساعد"، كما نالت درجة أستاذ، عام 2012.

وعملت في 2011 رئيسة دائرة الأسرة والإرشاد الديني برئاسة الشؤون الدينية، وفي 2014 أصبحت مستشارة رئاسة الشؤون الدينية.

نظمت العديد من المؤتمرات منها "المرأة في منظور السنّة"، والأسرة والأخلاق، وألّفت العديد من الكتب منها "شيخ دار الحديث بالعهد العثماني: بيرغيفي محمد أفندي"، و"الحديث والأصول والحياة".