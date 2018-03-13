تشاووش أوغلو: إذا لم تنجح المباحثات مع أمريكا سنبدأ عملية في منبج

أكد وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو أنه في حال فشلت المباحثات مع أمريكا فإن تركيا ستبدأ عملية عسكرية واسعة ضد التنظيمات الإرهابية في منبج.

وقال تشاووش اوغلو في تصريحات على هامش زيارته إلى موسكو إن المباحثات مع واشنطن وصلت إلى تفاهمات معينة سوف يتم حسمها في الاجتماع المقبل مع نظيره الأمريكي ريكس تيلرسون في التاسع عشر من الشهر الجاري.

وأشار تشاووش أوغلو إلى أن جميع المناطق التي يتم تطهيرها من التنظيمات الإرهابية ستكون بمثابة مناطق آمنة، لافتاً إلى أن فرض الأمن والاستقرار سيكون بالتعاون مع الولايات المتحدة في حال إتمام هذه التوافقات.

وشدد تشاووش أوغلو على أن بلاده سوف تراقب سحب التنظيمات الإرهابية من منبج.

يتبع...