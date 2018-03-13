شهيد من الجيش التركي خلال عملية "غصن الزيتون"

استشهد عسكري تركي، اليوم الثلاثاء، خلال مشاركته في عملية "غصن الزيتون"، في منطقة عفرين شمالي سوريا.

وأعلنت رئاسة الأركان التركية، في بيان صادر عنها اليوم، استشهاد العسكري خلال العمليات الجارية ضد الإرهابيين في عفرين.

وقالت رئاسة الأركان: "تلقينا ببالغ الحزن والأسى، نبأ استشهاد العسكري، نسأل الله أن يتغمده برحمته، ونقدم التعازي لذوي الشهيد، ولأفراد القوات المسلحة وللشعب التركي".

ومنذ 20 يناير/كانون الثاني الماضي، يستهدف الجيشان التركي و"السوري الحر"، ضمن عملية "غصن الزيتون"، المواقع العسكرية لتنظيمي "ب ي د/بي كا كا" و"داعش" الإرهابيين، مع اتخاذ التدابير اللازمة لتجنيب المدنيين أية أضرار.