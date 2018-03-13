غصن الزيتون" تحرر قريتين جديدتين في عفرين من الإرهابيين

حرر الجيشان التركي و"السوري الحر" قريتين جديدتين في عفرين السورية من الإرهابيين، الثلاثاء، ضمن عملية "غصن الزيتون".

وتم، الثلاثاء، تحرير قريتي "مغارجق" و"درمشكانلي"، التابعتين لناحية شيخ الحديد غربي عفرين، من إرهابيي "ي ب ك/ بي كا كا" و"داعش" اليوم.

ومع تحرير هاتين القريتين يصل عدد المناطق المحررة في عفرين إلى 214 منطقة، بينهم 177 قرية و37 نقطة هامة.

ومنذ 20 يناير/كانون الثاني الماضي، يستهدف الجيش التركي و"السوري الحر"، في إطار "غصن الزيتون"، مواقع تنظيمي "ب ي د/ بي كا كا" و"داعش" الإرهابيين في عفرين، مع اتخاذ التدابير اللازمة لتجنيب المدنيين أية أضرار.